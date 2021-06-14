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Семья с ребенком пострадала при пожаре в Липецкой области

Происшествия
Семья с ребенком пострадала при пожаре в Липецкой области
Пресс-служба МЧС по Московской области

Липецк, 14 июня. Возгорание частного дома произошло в селе Знаменское на улице Промстроевская.  МЧС сообщает о трех пострадавших.

По данным ведомства, на момент приезда спасателей одна из комнат и кровля дома были уничтожены огнем полностью.

Отмечается, что при пожаре пострадали 31-летний хозяин дома, его 28-летняя супруга и их семилетний сын. Медики госпитализировали всех троих в больницу, позже взрослых медики отпустили домой. У мальчика диагностировали серьезные ожоги. Причиной ЧП мог стать неисправный газовый котел. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Московские пожарные спасли мужчину во время тушения возгорания в квартире на востоке столицы, сообщало РИАМО.

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пожар ребенок липецк семья дом
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