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«Дикое время»: жена Петросяна призвала россиян вакцинироваться

Шоу-бизнес
«Дикое время»: жена Петросяна призвала россиян вакцинироваться
facebook.com  /  Татьяна Брухунова

Москва, 14 июня. Молодая супруга Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — опубликовала на своей странице в Instagram эмоциональный пост, в котором резко высказалась о людях, считающих прививки злом.

Сама Брухунова всерьез задумалась о важности вакцинации только после рождения сына Вагана. По словам жены юмориста, она не стала исключать ни одной прививки, ведь от этого напрямую зависит здоровье наследника. Сейчас Брухунова очень резко реагирует на заявления антипрививочников, которые оперируют псевдознаниями.

Одна из соседок звездной пары оказалась ярым противником вакцинации. Супруга Евгения Петросяна призналась, что слова женщины о негативных последствиях прививок привели ее в шок, ведь в это «дикое время» как никогда необходимо уважать санитарные нормы. Брухунова отметила, что только нецивилизованный человек будет пренебрегать своим здоровьем и отказываться от прививок.

«В Советском Союзе прививали всех «без вариантов» и надо сказать наше поколение <...> не только не превратилось в мутантов (как сейчас модно кричать из каждого мамского паблика), но вполне себе крепкое, мыслящее и дающее здоровое потомство», — высказалась жена юмориста.

Брухунова отметила, что собирается сделать прививку от коронавируса. Однако сейчас в ее организме большое количество антител и пока ей не требуется вакцина. С ноября прошлого года она каждый месяц сдает тест на антитела. По словам Брухуновой, как только показатель упадет, а немедленно вакцинируется.

Ранее Татьяну Брухунову заподозрили в романе с молодым любовником. Как говорил анонимный друг семьи, Петросян якобы знает об этой связи. При этом подруги супруги юмориста отрицают, что у нее есть мужчина на стороне.

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здоровье вакцина петросян брухунова коронавирус
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