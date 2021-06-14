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Иглесиас показал, как выглядит его младшая дочь от Курниковой

Шоу-бизнес
Иглесиас показал, как выглядит его младшая дочь от Курниковой
Global Look Press  /  Panoramic/ZUMAPRESS.com

Майами, 14 июня. Всемирно известный певец и актер Энрике Иглесиас порадовал поклонников снимком своей младшей дочери от российской теннисистки и модели Анны Курниковой.

Исполнитель сделал селфи с девочкой и опубликовал фото на своей странице в Instagram. На снимке голубоглазая и светловолосая малышка частично закрыла лицо рукой. Похоже, девочка растет похожей на звездную мать.

«Работаю над кое-чем», — подписал кадр Иглесиас.

Поклонники певца восхитились фотографией с младшей дочерью Курниковой. Умиленные подписчики оставили под снимком множество восторженных комментариев.

«Красавица!»;

«Такая милашка! И уже так подросла!»;

«С тобой великолепная и прекрасная принцесса! Она очаровательна!» — написали фанаты Иглесиаса.

Исполнитель познакомился с Курниковой в 2002 году во время съемок своего клипа на песню Escape, в которых теннисистка принимала участие. В конце 2017 года у пары родились близнецы Николас и Люси, а их младшая дочь появилась на свет в январе 2020 года. Пара старательно оберегает свою личную жизнь и редко выставляет ее напоказ, передает «Вечерняя Москва».

В честь первого дня рождения младшей дочки Курникова публиковала трогательное видео. Она показала, как общается с девочкой на русском языке.

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Все новости / Шоу-бизнес / Иглесиас показал, как выглядит его младшая дочь от Курниковой
звезды иглесиас курникова
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