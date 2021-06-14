В России описали разговор Путина с Байденом о ситуации на Украине

Москва, 14 июня. Многие на мировой арене опасаются возможного военного столкновения России и США, поскольку боевые действия между странами вполне могут перерасти в третью мировую войну.

Внимание на это обратил политолог и публицист Эдуард Лозанский. В публикации он заявил о необходимости не публично провести красные линии, за которые Москве и Вашингтону заходить категорически нельзя. Эксперт надеется, что эта тема будет затронута на предстоящем саммите президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена.

Отношения США и России за долгие годы опустились до низшей точки. С этим утверждением ранее согласился американский лидер, сообщает НСН.

Украина в противостоянии двух держав может выступить местом столкновения РФ и США, считают многие эксперты и обозреватели. Однако в Москве осознают, что Киев используется Вашингтоном для усиления геополитического влияния в Евразийском регионе и раскрутки там прозападной повестки, добавил Лозанский.

«Поэтому никаких уступок ему Путин здесь предложить не может. Единственный выход из кризиса — это неукоснительное выполнение всех без исключения пунктов Минских соглашений», — отметил политолог.

Шансы на победу украинской армии в военном противостоянии ранее оценил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. По его словам, Киев до сих пор не смог сбалансировать войска и научиться правильно с ними управляться, в связи с чем вероятность поражения очень высока.