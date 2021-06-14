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Минприроды Прикамья: причиной пожара в Усьвинских столбах могли стать туристы

Происшествия
Минприроды Прикамья: причиной пожара в Усьвинских столбах могли стать туристы
pikabu.ru  /  Усьвинские столбы

Пермь, 14 июня. В Чусовское лесничество днем понедельника, 14 июня, поступило сообщение о возгорании на территории Усьвинских столбов. На месте сейчас работают сотрудники природного парка «Пермский».

К очагу возгорания выехали несколько специалистов Чусовской лесопожарной станции. В ближайшее время к тушению присоединятся работники арендатора.

«Пожар низовой, горит валежник. Распространение огня несильное. Пока все под контролем, — рассказал пресс-службе минприроды Прикамья директор Чусовского лесничества Андрей Баша. — По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности туристами».

Ранее в Пермском крае в лесах был установлен особый противопожарный режим. До 10 сентября запрещено разжигать костры, разводить открытый огонь в парках и на сельхозугодиях, сжигать мусор и т. д.

В министерстве ФАН напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужесточаются штрафные санкции. Для физлиц — от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч, для юрлиц — до полумиллиона рублей.

Усьвинские Столбы — ландшафтный памятник природы Пермского края на берегу р. Усьва. Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 120 метров.

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Все новости / Происшествия / Минприроды Прикамья: причиной пожара в Усьвинских столбах могли стать туристы
пермский край лесные пожары министерство природных ресурсов усьвинские столбы
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