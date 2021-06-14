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Компания Microsoft презентовала новый трейлер Starfield

Технологии
Компания Microsoft презентовала новый трейлер Starfield
Prt Scr youtube.com  /  Xbox

Москва, 14 июня. Разработчики из компании Microsoft в рамках презентации официального трейлера проекта Starfield назвали предполагаемую дату выхода игры.

Согласно предварительной информации, релиз игры состоится 11 ноября 2022 года. Starfield будет доступна на всех платформах. Владельцы Xbox Game Pass смогут получить ее бесплатно в первый день после релиза.

Кроме того, компания презентовала первый официальный трейлер данного проекта. Фанатам игры показали взлет космического корабля. Геймерам предстоит заняться исследованием других миров, добавили в Microsoft.

Не так давно стало известно, что шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 получит подзаголовок «Сердце Чернобыля» и выйдет 28 апреля 2022 года. Об этом заявили Microsoft и студия-разработчик GSC Game World.

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microsoft трейлер игра starfield
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