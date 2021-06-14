Инициативу о выдаче прав на вождение с 16 лет выдвинули в Союзе автошкол РФ

Москва, 14 июня. Союз автошкол выступил с инициативой о выдаче водительского удостоверения лицам от 16 лет при определенных условиях. Подробности рассказал глава организации Александр Ачкасов.

В других странах внедрена подобная практика. Изначально юных водителей должны сопровождать опытные наставники. В возрасте 14 или 15 лет нельзя сажать мальчиков и девочек за руль. Ведь они еще дети, объяснил свою позицию Александр Ачкасов в интервью для радиостанции «Говорит Москва».

«Если мы разрешим в 16–17 лет садиться с оговорками — в ночное время не ездить, непревышение скорости, буксировка запрещена, перевозка пассажиров запрещена, зарабатывание денег извозом, запрещено передвижение без сопровождения старшего человека, который имеет права больше трех лет стажа. Вот тогда это будет нормально», — объяснил он.

Российские власти принимают различные меры для упрощения жизни водителей транспортных средств. Например, в Москве с 1 июля заработает новая система пропусков для грузовых машин массой свыше 3,5 тонны. Нововведение регулируется указом правительства российской столицы.