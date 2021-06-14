Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 14:18
14:16
Политика
Путин заявил, что у США нет доказательств "вмешательства" русских хакеров в выборы
14:16
Общество
Хореограф Григорий Чапкис скончался на Украине
14:16
Общество
РКН потребовал снять ограничения с видео на YouTube о дискриминации «Спутника V»
14:16
Политика
Путин: Россия обеспокоена укреплением НАТО в киберсфере
14:16
Весь мир
Боестолкновения в Аль-Аджилате и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 июня
14:14
Экономика
Дорогие электромобили попадут под новый налог в Норвегии
14:13
Армия
Корабли и авиация Балтфлота провели совместные учения ПВО
14:13
Происшествия
Невменяемый мужчина побил припаркованные авто в элитном ЖК Москвы
14:12
Политика
МИД Дании вызвал российского посла
14:12
Армия
Опубликовано видео артиллерийских учений в ЦВО с использованием БПЛА «Орлан-10»
Все новости

Минфин России установил правила эмиссии гособлигаций ХМАО

Экономика
Минфин России установил правила эмиссии гособлигаций ХМАО
ФБА «Экономика сегодня»

Ханты-Мансийск, 14 июня. Администрация Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выпустит облигации на сумму в 10 миллиардов рублей.

Размещение ценных бумаг пройдет до конца 2021 года, а вырученные с продажи средства пойдут на компенсацию расходов бюджета региона. Свои комментарии дала директор департамента финансов ХМАО Вера Дюдина, сообщает ТАСС.

«Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга зарегистрированы Министерством финансов России», — подтвердила она.

Номинальная стоимость облигации будет составлять тысячу рублей. В 2021 году разместят 10 миллиардов рублей, в 2022 — еще 35 миллиардов и в 2023 году — 30 миллиардов рублей.

Минск ранее объявлял о размещении облигаций на 100 миллиардов российских долларов для рефинансирования внешнего долга. Белорусские облигации будут распространяться до 2023 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минфин России установил правила эмиссии гособлигаций ХМАО
минфин хмао облигации внутренний займ дюдина
Комментировать
Эксклюзив
Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу
Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 127948 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 79917 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 66177 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 47941 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 38865 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru