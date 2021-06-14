Минфин России установил правила эмиссии гособлигаций ХМАО

Ханты-Мансийск, 14 июня. Администрация Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выпустит облигации на сумму в 10 миллиардов рублей.

Размещение ценных бумаг пройдет до конца 2021 года, а вырученные с продажи средства пойдут на компенсацию расходов бюджета региона. Свои комментарии дала директор департамента финансов ХМАО Вера Дюдина, сообщает ТАСС.

«Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга зарегистрированы Министерством финансов России», — подтвердила она.

Номинальная стоимость облигации будет составлять тысячу рублей. В 2021 году разместят 10 миллиардов рублей, в 2022 — еще 35 миллиардов и в 2023 году — 30 миллиардов рублей.

Минск ранее объявлял о размещении облигаций на 100 миллиардов российских долларов для рефинансирования внешнего долга. Белорусские облигации будут распространяться до 2023 года.