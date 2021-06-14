Зубы выросли в носу у жительницы Самары

Самара, 14 июня. Жительница Самары обратилась к врачам по необычной причине. В носу у 27-летней девушки выросли зубы.

Пациентка пожаловалась на затрудненное дыхание. В гайморовых пазухах носа у нее выросли премоляры. Эти зубы располагаются сразу за клыками. До недавнего времени аномалия не вызывала у девушки беспокойства, кроме постоянной заложенности носа. Поэтому она решила проконсультироваться с отоларингологом.

Врач отправил пациентку на МРТ. Исследование показало наличие редкой патологии. Премоляры у жительницы Самары выросли не во рту, а в носу. Специалисты провели успешную операцию, в ходе которой зубы удалили из пазух. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо, сообщает ГТРК-Самара.

Леденцы для восстановления зубной эмали изобрели сотрудники Вашингтонского университета США. В состав конфет входят ионы кальция и фосфора. Сейчас специалисты ведут подготовку к клиническим испытаниям.