Водолазы достали из пруда под Саратовом утонувшего мужчину

Саратов, 14 июня. Житель села Звонаревка нашел в пруду под Марксом труп неизвестного мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В полицию накануне поступила информация о том, что в пруду неподалеку от фермерского хозяйства было обнаружено тело мертвого человека.

Сотрудники службы спасения извлекли труп из пруда и передали правоохранителям. Также на месте происшествия работали полицейские.

Накануне в реке Пахре на территории Подольска утонули двое мужчин. Установлено, что они перед гибелью распивали алкоголь на берегу с компанией, сообщало РИАМО.