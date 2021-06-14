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Водолазы достали из пруда под Саратовом утонувшего мужчину

Происшествия
Водолазы достали из пруда под Саратовом утонувшего мужчину
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Саратов, 14 июня. Житель села Звонаревка нашел в пруду под Марксом труп неизвестного мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В полицию накануне поступила информация о том, что в пруду неподалеку от фермерского хозяйства было обнаружено тело мертвого человека.

Сотрудники службы спасения извлекли труп из пруда и передали правоохранителям. Также на месте происшествия работали полицейские.

Накануне в реке Пахре на территории Подольска утонули двое мужчин. Установлено, что они перед гибелью распивали алкоголь на берегу с компанией, сообщало РИАМО.

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