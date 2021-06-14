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Гершкович назвал слабое место российской сборной на Евро-2020

Спорт
Гершкович назвал слабое место российской сборной на Евро-2020
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 14 июня. Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович назвал главный недостаток сборной России, из-за которого команде приходится тяжело на Евро-2020.

Россия уже встретилась с Бельгией в рамках группового этапа чемпионата Европы и проиграла со счетом 0:3. Оценив матч, Гершкович определил слабое место российской сборной. По словам советского футболиста, команде не хватало «духовитости».

«Была какая-то расхлябанность, отсутствие концентрации и, самое главное, не имелось духа самопожертвования», — подчеркнул тренер.

Как отметил Гершкович, российским футболистам тяжело играть без названного им качества, поскольку они не обладают очень высоким уровнем. В комментарии РИА Новости тренер выразил надежду, что после матча с Бельгией в сборной России проводится серьезная работа над ошибками.

После встречи с бельгийцами нападающий российской команды Артем Дзюба подарил капитанскую повязку семилетней болельщице. Он отметил, что сборная постарается радовать девочку.

Народный артист Михаил Боярский, комментируя поражение сборной России от бельгийцев, заявил, что российские футболисты «так и не научились играть», передает «Вечерняя Москва».

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гершкович сборная россии евро-2020
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