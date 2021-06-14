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Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу

Происшествия
Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу
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Вольск, 14 июня. Пропавшего 71-летнего пенсионера обнаружили живым после пяти дней в лесу. Мужчину помогали искать волонтеры организации «ЛизаАлерт». 

«Это большая удача, что мужчину нашли живым. Порой даже молодые люди погибают в лесу уже на второй-третий день. Сейчас ему в любом случае понадобится медицинская помощь. Хорошо, что сейчас есть много волонтеров, помогающих искать дезориентированных людей», — рассказал корреспонденту ФАН участник движения «ЛизаАлерт» Семен Т.

Ранее мужчина выжил после падения со второго этажа горящего дома в Вольске. Огонь распространился на площади 70 кв. м. 

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Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу
Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу
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