Эксперты назвали причины «эпидемии одиночества» среди миллениалов

Москва, 14 июня. Рожденные в 80-х и 90-х годах люди по всему миру не спешат заключать браки и создавать семьи. Социологи насторожились из-за «эпидемии одиночества» и ищут ее причины.

Уже скоро так называемые миллениалы — это поколение людей, рожденных в 80-х годах — переступят порог сорокалетия. Но большинство из них так и не завели собственные семьи. Интересный демографический перелом стал даже темой массы шуток. Сами миллениалы шутят, что родители в их возрасте заводили едва ли не третьего ребенка, а они не торопятся даже заводить собаку. Трое экспертов поделились с 5-tv.ru своими версиями причин нежелания миллениалов «остепеняться» и «взрослеть».

Политолог Антон Бредихин отметил, что изменения в обществе стимулируют глобальные процессы, они влияют на психологию всего общества. Перестройка, лихие 90-е и серия конфликтов в Чечне и Афганистане пришлись как раз на детство миллениалов. Ломались многие общественные устои, оставшиеся от СССР.

«Для многих именно эта развилка послужила тем, что сейчас у них кризис. Кризис того, что многие семьи уже тогда не складывались. Они уже изначально имели какие-то бомбы замедленного действия», — объяснил политолог.

Число сорокалетних одиночек говорит в пользу того, что они сделали ставку на карьеру, а не семью. Это общемировая тенденция и не является проблемой исключительно для России. Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе заметила, что это и не проблема вовсе, просто для миллениалов главная ценность не семья, а самореализация. Об этом говорит даже рост числа написанных кандидатских и докторских работ. Но если уж миллениал созрел для семьи, то это не спонтанное решение. Так что поколение 80-х если и можно назвать одиночками, то в хорошем смысле.

А вот семейный коуч и писатель Павел Раков заявил, что женщины, рожденные в 80-х годах, не торопятся в ЗАГС, потому что не видели положительного примера в своей семье. Их родителям было не до воспитания чувств в своих отпрысках. А еще одна причина, «информационная война», которую Запад вел против советских стран. Хотя это предположение отдает духом конспирологической теории.

«Цель — развалить экономику, развалить государство и развалить институт семьи с целью уменьшения деторождаемости, чтобы людей в государстве стало меньше. Девочкам внедряли мысли про феминизм, личные интересы и карьеру», — отметил Раков.

Коуч отметил, что теперь у девушек сформировалась привычка одинокого человека, который думает только о собственной выгоде. А вот как перестройка сказалась на психологических установках мужчин Раков уточнять не стал.

Ранее психологи поделились списком признаков эмоционального выгорания, которому становится все более подвержен современный человек. Психолог, сексолог, гипнотерапевт рассказала, как справиться с выгоранием на работе и в отношениях.