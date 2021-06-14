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Фитнес-инструктор объяснил, как алкоголь влияет на процесс похудения

Общество
Фитнес-инструктор объяснил, как алкоголь влияет на процесс похудения
pixabay.com/PD

Москва, 14 июня. Влияние спиртных напитков на процесс похудения оценил фитнес-менеджер и тренер, чемпион мира и многократный чемпион России по классическому бодибилдингу Артем Диянов.

Согласно данным некоторых специалистов, употребление спиртных напитков не сказывается на весе человека. Однако сам по себе алкоголь может быть достаточно калорийным и стимулировать аппетит, добавил Диянов.

«Исследования метаболизма этанола показывают, что пока в организме присутствует спирт, тело будет использовать его в качестве основного источника энергии, а «добыча» энергии из глюкозы или жирных кислот в это время приостанавливается», — пояснил тренер, пишет E1.ru.

Абсолютно любое количество алкоголя может нанести непоправимый вред мозгу, говорится в масштабном исследовании специалистов Оксфордского университета. Ученые пришли к выводу, что люди, которые злоупотребляют алкоголем, имеют высокое кровяное давление, также у них фиксируются проблемы с психикой.

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