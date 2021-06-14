Жених из Петербурга праздновал свадьбу и устроил стрельбу по детям

Санкт-Петербург, 14 июня. Группа подростков подверглась обстрелу из пневматической винтовки из-за конфликта с 47-летним мужчиной и его приятелем.

По предварительным данным, инцидент произошел на детской площадке возле дома, расположенного на улице Купчинской. Трое 15-летних мальчиков и их приятельницы услышали нецензурные оскорбления в свой адрес от местного жителя, который сидел на одной из скамеек. Позднее к участникам конфликта присоединился знакомый петербуржца, который открыл стрельбу по несовершеннолетним.

После происшествия подростки обратились в полицию. Правоохранители установили, что в здании проживает мужчина, который в течение нескольких дней отмечал свадьбу с 52-летней женщиной. Позднее он заявил, что стрелял в фонарь, чтобы напугать детей. Полиция изъяла оружие и доставила предполагаемого преступника в отделение для дальнейших разбирательств.

Житель американского штата Мичиган выстрелил в руку шестилетнего мальчика. В качестве причины он назвал шум.