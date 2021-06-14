Боестолкновения в Аль-Аджилате и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 13 июня 2021 года.

Ситуация в Аль-Аджилате

Группировки из Аз-Завии совершают кражи и разбои, а также поджигают дома граждан в городе Аль-Аджилат.

В ночь с воскресенья на понедельник вооруженные формирования возобновили боестолкновения.

Заместитель главы Президентского совета Абдалла аль-Лафи призвал стороны вооруженного конфликта в городе Аль-Аджилат немедленно прекратить боевые действия.

«Любого, кто причиняет вред гражданскому населению или государственной и частной собственности, привлекут к ответственности. Министерству внутренних дел и Генеральному штабу даны инструкции принять решительные меры по пресечению этих действий», — сказано в заявлении.

Ситуацию с безопасностью в городе рассмотрели главы правоохранительных ведомств на заседании, которое созвал генеральный прокурор Садик ас-Сур. Участники встречи согласились, что ухудшающаяся обстановка требует незамедлительного ввода полицейских сил в Аль-Аджилат.

Происшествия

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объявило, что за сутки более 1000 человек возвращены в Ливию. Власти страны провели две операции по спасению мигрантов в Аз-Завии и три — в Триполи.

???? Record number in returns of refugees and migrants to Libya today.



Over 1,000 persons were returned in 2 operations in Zawiya and 3 others in Tripoli.



UNHCR & IRC have provided medical aid, food and water to all survivors before being taken to detention by the authorities. pic.twitter.com/Z1bUKMWf9r — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) June 12, 2021

Администрация Великой рукотворной реки сообщила о краже клапана на водопроводной линии Бурьян ар-Рахибат. Это привело к приостановке подачи воды на линии Зинтан.

Политика

Страны «большой семерки» подтвердили во время саммита в британском Корнуолле три принципа в отношении Ливии — во-первых, полную поддержку временной исполнительной власти в ее стремлении добиться стабильности при содействии ООН в рамках берлинского процесса, во-вторых, важность своевременного проведения свободных, справедливых и всеобщих выборов 24 декабря 2021 года и, в-третьих, необходимость безоговорочного и незамедлительного выполнения соглашения о прекращении огня, заключенного 23 октября 2020 года, включая вывод всех иностранных боевиков и наемников из Ливии.

Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш и ее тунисский коллега Осман аль-Джаранди обсудили во время телефонного разговора предстоящую встречу Тунисско-ливийского объединенного высшего комитета, в котором поучаствуют главы МИД двух стран.

Члены Президентского совета Абдалла аль-Лафи и Муса аль-Куни встретились с главой Синдиката врачей Ливии Мухаммадом аль-Гуджем и главой профсоюза стоматологов Аднаном Марваном. Обсуждались трудности, мешающие врачам в работе. Представители здравоохранения призвали соответствующие органы рассмотреть условия медиков, чтобы они могли оказывать гражданам помощь наивысшего уровня.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи на встрече с заместителем главы МВД Фараджем аль-Абдали рассмотрел работу Министерства.

Председатель Высшей национальной избирательной комиссии Имад ас-Саих обсудил с представителями Высшего совета по примирению вопросы сотрудничества и поддержки для успешного проведения выборов 24 декабря.

Министр юстиции ПНЕ на встрече со шведским послом подтвердила приверженность Министерства обязательству продвигать права человека в стране. Стороны обсудили шаги по улучшению условий содержания в исправительных учреждениях и проблему нелегальной миграции.

Ливийский комитет по правам человека направил письмо руководству Высшего судебного совета и Президентского совета с просьбой, чтобы глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба выполнил приказ прокуратуры об освобождении Ас-Саади Каддафи, третьего сына покойного президента Муаммара Каддафи, а также Абдаллы Мухаммада Мансура, бывшего директора службы внутренней безопасности.

#ليبيا.. مطالب حقوقية بالإفراج عن الساعدي #القذافي ومدير أمن النظام السابق https://t.co/oosUD1qkGp — إرم نيوز (@EremNews) June 13, 2021

На встрече представителей общественных советов Марзука решался вопрос кризиса безопасности, охватившего регион. Участники встречи согласились с необходимостью национального примирения, диалога сторон и возвращения перемещенных лиц.

Экономика

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба и ряд министров обсудили с членами парламента вопросы государственного бюджета, призвав депутатов как можно скорее принять его в целях оказания гражданам необходимых услуг.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء يجري جلسة تقابلية مع بعض أعضاء مجلس النواب بشأن الرد على الملاحظات الواردة بشأن الميزانية، مطالبا إياهم بسرعة اعتمادها من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.#حكومتنا #ليبيا#حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/UElCQMknI5 — حكومتنا (@Hakomitna) June 13, 2021

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба встретился с членами Комитета по планированию, финансам и общему бюджету в Палате представителей в присутствии первого заместителя ее председателя Фаузи ан-Нувайри, а также министров финансов, транспорта и местного самоуправления. На встрече обсуждались законопроект о государственном бюджете на 2021 год и поправки к нему.

Пресс-секретарь премьер-министра ПНЕ Мухаммад Хамуда заявил, что представленный бюджет подготовлен на основе нового обменного курса и включает в себя важные проекты по предоставлению услуг и выплату некоторых внешних долгов за лечение и учебу. Он сообщил, что открыт кредит в размере 1,8 млрд ливийских динар на поставку лекарств от рака и хронических заболеваний.

Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла заверил министра экономики Мухаммада аль-Хувейджа в необходимости поощрения крупных компаний к инвестированию в перспективный нефтяной сектор путем внесения поправок в законы о партнерстве. Он указал на планы ведомства по строительству перерабатывающего завода в Тобруке и еще одного в южном регионе, а также по развитию перерабатывающего завода в Аз-Завии и предприятий по производству удобрений и метанола в Эль-Бурайке.

Нефтегазовая компания Рас-Лануфа объявила о прибытии второй партии этиленового газа объемом 5 тысяч тонн для подготовки к работе предприятия по производству полиэтилена.

Шестая колонна направилась от нефтебазы Мисураты в Сабху, чтобы удовлетворить потребности жителей южного региона в топливе и газе.

شاهد | القافلة السادسة من الوقود تتجه من مستودع #مصراتة النفطي إلى مستودع #سبها لتلبية احتياجات المواطنين في الجنوب وتوفير متطلباتهم اليومية من الوقود والغاز#ليبيا pic.twitter.com/5j8166HF9s — قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 13, 2021

Общество

Университеты Мисураты и Бани Валида подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение предусматривает сотрудничество в научно-педагогической сфере.

Жители района Вади аль-Хайят на юге страны провели акцию протеста с требованием предоставить вакцины от укусов змей и скорпионов. По их словам, количество погибших в результате таких случаев за этот год достигло 40 человек.