Боестолкновения в Аль-Аджилате и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 13 июня 2021 года.

Группировки из Аз-Завии совершают кражи и разбои, а также поджигают дома граждан в городе Аль-Аджилат.

В ночь с воскресенья на понедельник вооруженные формирования возобновили боестолкновения.

Заместитель главы Президентского совета Абдалла аль-Лафи призвал стороны вооруженного конфликта в городе Аль-Аджилат немедленно прекратить боевые действия.

Ситуацию с безопасностью в городе рассмотрели главы правоохранительных ведомств на заседании, которое созвал генеральный прокурор Садик ас-Сур. Участники встречи согласились, что ухудшающаяся обстановка требует незамедлительного ввода полицейских сил в Аль-Аджилат.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объявило, что за сутки более 1000 человек возвращены в Ливию. Власти страны провели две операции по спасению мигрантов в Аз-Завии и три — в Триполи.

???? Record number in returns of refugees and migrants to Libya today.



Over 1,000 persons were returned in 2 operations in Zawiya and 3 others in Tripoli.



UNHCR & IRC have provided medical aid, food and water to all survivors before being taken to detention by the authorities. pic.twitter.com/Z1bUKMWf9r