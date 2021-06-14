Дело об изнасиловании и убийстве красноярской школьницы передано в суд

Красноярск, 14 июня. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве школьницы в деревне Нижняя Коя Шушенского района. Материалы переданы в суд.

Обвиняемыми по делу проходит 19-летний местный житель Родион С. и его 14-летний подельник. Также сообщалось, что 25-летний мужчина дал признательные показания по этому делу, однако его имя в документах отсутствует.

По данным следствия, старший юноша обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Подростку вменяют насильственные действия сексуального характера, пособничество в изнасиловании и убийстве.

Напомним, что трагедия произошла больше года назад. Обвиняемые изнасиловали и убили 12-летнюю девочку в лесном массиве возле деревни. Изрезанное тело ребенка злоумышленники положили в мешок и бросили на дно пожарного колодца. Три дня девочку искали правоохранительные органы, волонтеры поискового отряда и местные жители.