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Ливия и Швеция объединят усилия по защите прав человека и заключенных

Ливия
Ливия и Швеция объединят усилия по защите прав человека и заключенных
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 14 июня. Министр юстиции переходного Правительства национального единства Ливии Халима Ибрагим аль-Бусифи встретилась с послом Швеции Анной Мазойер. Они обсудили ряд важных тем, включая двустороннее сотрудничество.

Иностранная гостья поприветствовала улучшение дружественного взаимодействия между двумя государствами, которые развивались не одно десятилетие. Также она добавила, что Стокгольм, как член ООН и Европейского союза, прилагает немало усилий для поддержки стабильности в североафриканском государстве.

Аль-Бусифи со своей стороны поприветствовала Анну Мазойер и рассказала об успехах по вопросу защиты прав человека и заключенных, находящихся под стражей. По ее словам, министерство юстиции предприняло шаги, направленные на повышение качества содержания преступников в исправительных и реабилитационных учреждениях.

«Ливийское законодательство предусматривает особый режим для несовершеннолетних правонарушителей, когда они предстают перед судом», — поделилась министр.

Стороны также обсудили проблему нелегальной миграции и способы разрешения этой сложной ситуации. В завершение встречи они договорились обмениваться опытом в области защиты прав человека и расширять взаимовыгодные отношения.

Более месяца назад при усердной работе Халимы Ибрагим аль-Бусифи 78 заключенных оказались на свободе. Следствие установило, что они незаконно находились в столичной тюрьме «Митига».

Министр юстиции взяла этот вопрос на личный контроль по поручению главы Президентского совета Мухаммада Юниса аль-Манфи. Она совместно с профильной комиссией проверяет все учреждения принудительного заключения страны на соответствие местным и международным нормам в области прав человека.

Самой популярной по количеству незаконно удерживаемых лиц является тюрьма «Митига» в Триполи. Специалисты Центра нарушений прав человека (ЦНПЧ) установили, что надзиратели периодически избивают и пытают заключенных, а администрация требует от родственников выкуп за их освобождение.

Ливия и Швеция объединят усилия по защите прав человека и заключенных
Федеральное агентство новостей  / 

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ливия швеция заключенные
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