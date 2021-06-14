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Страны НАТО обсудят Россию и Китай на саммите. События дня

ФАН-ТВ
Страны НАТО обсудят Россию и Китай на саммите. События дня
Global Look Press  /  Zhang Cheng

 

 

Эстония назвала Россию самой большой угрозой для НАТО

Страны НАТО обсудят Россию и Китай на саммите. События дня
Global Look Press  / Zhang Cheng

Премьер-министр Эстонии назвала Россию самой большой угрозой для НАТО. Такое громкое заявление Кая Каллас сделала накануне 32-го саммита Североатлантического Альянса в Брюсселе, который проходит 14 июня.
«Коллективная оборона — важнейшая задача НАТО, и для ее обеспечения НАТО нужно адаптироваться к все более сложной среде безопасности. В наших интересах подтвердить единство альянса и обеспечить единое понимание союзниками стоящих перед НАТО угроз. Россия продолжает оставаться для НАТО самой большой угрозой», — цитирует Каллас пресс-служба эстонского правительства.
В ходе однодневного саммита в столице Евросоюза Военно-политический альянс перепишет свою стратегическую концепцию 2010 года, где России отводилась роль «конструктивного партнера». По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, эта версия устарела в связи с якобы «агрессивной риторикой» России и нового «системного противника» западного общества — Китая. Главы государств и правительств 30 стран НАТО обсуждают на встрече политику сдерживания двух сильных независимых держав.
 

Лидеры стран НАТО встретятся с Байденом перед саммитом с Путиным

Страны НАТО обсудят Россию и Китай на саммите. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Лидеры стран-участниц НАТО проведут консультации с главой Белого дома Джо Байденом в преддверии его первой встречи с российским Президентом Владимиром Путиным. Информацией поделился на брифинге с журналистами генсек альянса Йенс Столтенберг. Он напомнил, что отношения Москвы и Североатлантического милитаристского блока находятся «на самом низком уровне со времен «холодной войны». Генсек выразил надежду, что на саммите альянса лидеры его стран-участниц подтвердят курс отношений с Россией одновременно на диалог и сдерживание, то есть по методу «кнута и пряника».
 

Минский суд отклонил жалобу россиянки Сапеги на задержание

Страны НАТО обсудят Россию и Китай на саммите. События дня
Prt Scr youtube.com  / The Telegraph

Минский суд не удовлетворил апелляцию Софии Сапеги. Адвокат уже безуспешно подавал аналогичную жалобу россиянки. Повторная попытка вновь потерпела фиаско. Софию Сапегу и ее друга Романа Протасевича, основателя запрещенного в Белоруссии Telegram-канала Nexta, задержали в минском аэропорту после посадки якобы заминированного лайнера. Инцидент произошел 23 мая, с тех пор защита россиянки пытается добиться ее освобождения. Сапега находится в изоляторе КГБ Белоруссии. Она арестована на два месяца в рамках расследования закрытого уголовного дела.
 

Московским вузам рекомендовано перейти на дистанционный формат

Страны НАТО обсудят Россию и Китай на саммите. События дня
Global Look Press  / SERGE HAOUZI

Министерство образования и науки России рекомендовало московским вузам перейти на дистанционный формат обучения. При этом в случае, если онлайн-режим невозможен, учебным заведениям необходимо строго соблюдать ограничительные меры, введенные на фоне распространения коронавируса. Новая волна инфицирования вынудила мэра столицы Сергея Собянина продлить нерабочие дни с 15 по 19 июня. Кроме того, до 20 июня в Москве будут усилены антиковидные меры, которые в том числе повлияют на работу кафе и ресторанов, торговых центров и городских парков.

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