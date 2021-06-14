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Джонсон пообещал Зеленскому поднять украинский вопрос на саммите НАТО

Политика
Джонсон пообещал Зеленскому поднять украинский вопрос на саммите НАТО
Федеральное агентство политических новостей  /  Алексей Мавлиев

Лондон, 14 июня. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский поговорили по телефону перед саммитом НАТО.

В ходе разговора Джонсон дал обещание обсудить украинский вопрос на встрече членов Альянса в Брюсселе. Кроме того, Лондон поддерживает Киев в вопросе сохранения целостности и независимости.

По словам премьера Великобритании, страны Североатлантического альянса ответственны за обеспечение обороноспособности Украины.

Саммит НАТО проходит 14 июня в Брюсселе. Генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг заявил, что участники Альянса намерены обозначить единую позицию в отношении Китая.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что администрация США при экс-главе государства Дональде Трампе способствовала нарушению взаимопонимания среди членов НАТО. Саммит 2021 года нацелен на его устранение.

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