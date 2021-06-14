Ограничение скорости для электросамокатов ввели в Сочи

Сочи, 14 июня. Скорость электросамокатов в Сочи ограничили по многочисленным просьбам горожан и отдыхающих, рассказал глава города Алексей Копайгородский.

Более 70 происшествий, связанных с неоправданно высокой скоростью езды на самокатах, зафиксировали в Сочи за неделю. Поэтому необходимо регулирование этой стремительно развивающейся сферы. На фоне аварий с участием двухколесных транспортных средств, власти курортного города решили ограничить их скорость до 10 км/ч, рассказал Копайгородский.

«На наш взгляд этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности как сочинцев, так и гостей курорта», —добавил глава Сочи.

На центральных набережных во всех четырех районах города езда на электросамокатах запрещена. Данные меры обсуждались с представителями кикшеринговых компаний. Бизнесмены заявили о готовности к изменениям. Правительство Сочи сформировало рабочую группу для дальнейшего развития направления аренды самокатов.

Переговоры о правилах езды на двухколесном транспорте обсуждаются не только в курортном городе. Власти Петербурга также общаются с сервисами проката самокатов и предлагают им оптимальные условия работы.