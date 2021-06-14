Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 14:17
14:16
Политика
Путин заявил, что у США нет доказательств "вмешательства" русских хакеров в выборы
14:16
Общество
Хореограф Григорий Чапкис скончался на Украине
14:16
Общество
РКН потребовал снять ограничения с видео на YouTube о дискриминации «Спутника V»
14:16
Политика
Путин: Россия обеспокоена укреплением НАТО в киберсфере
14:16
Весь мир
Боестолкновения в Аль-Аджилате и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 июня
14:14
Экономика
Дорогие электромобили попадут под новый налог в Норвегии
14:13
Армия
Корабли и авиация Балтфлота провели совместные учения ПВО
14:13
Происшествия
Невменяемый мужчина побил припаркованные авто в элитном ЖК Москвы
14:12
Политика
МИД Дании вызвал российского посла
14:12
Армия
Опубликовано видео артиллерийских учений в ЦВО с использованием БПЛА «Орлан-10»
Все новости

Ограничение скорости для электросамокатов ввели в Сочи

Общество
Ограничение скорости для электросамокатов ввели в Сочи
pixabay.com

Сочи, 14 июня. Скорость электросамокатов в Сочи ограничили по многочисленным просьбам горожан и отдыхающих, рассказал глава города Алексей Копайгородский.

Более 70 происшествий, связанных с неоправданно высокой скоростью езды на самокатах, зафиксировали в Сочи за неделю. Поэтому необходимо регулирование этой стремительно развивающейся сферы. На фоне аварий с участием двухколесных транспортных средств, власти курортного города решили ограничить их скорость до 10 км/ч, рассказал Копайгородский.

«На наш взгляд этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности как сочинцев, так и гостей курорта», —добавил глава Сочи.

На центральных набережных во всех четырех районах города езда на электросамокатах запрещена. Данные меры обсуждались с представителями кикшеринговых компаний. Бизнесмены заявили о готовности к изменениям. Правительство Сочи сформировало рабочую группу для дальнейшего развития направления аренды самокатов.

Переговоры о правилах езды на двухколесном транспорте обсуждаются не только в курортном городе. Власти Петербурга также общаются с сервисами проката самокатов и предлагают им оптимальные условия работы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ограничение скорости для электросамокатов ввели в Сочи
сочи скорость ограничение электросамокат
Комментировать
Эксклюзив
Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу
Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 127948 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 79917 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 66177 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 47941 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 38865 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru