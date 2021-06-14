Премьер Британии заявил Зеленскому об ответственности НАТО за поддержку Украины

Брюссель, 14 июня. Глава Правительства Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об ответственности НАТО за поддержку Киева.

По мнению Джонсона, члены НАТО несут ответственность за поддержку Украины, поэтому Альянс должен продолжить усилия, которые направлены на увеличение обороноспособности украинской армии.

«Премьер-министр подчеркнул, что члены НАТО несут ответственность за поддержку обороны Украины, и указал на важность в этой связи миссии Великобритании в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL», — сообщает пресс-служба Джонсона.

Кроме того, Джонсон проинформировал Зеленского о том, что лидеры стран G7 поддержали Украину, поэтому он намерен поднять украинский вопрос в ходе саммита НАТО в Брюсселе.