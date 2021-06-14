Фигуристка Туктамышева показала, как проводит свободное время на сборах в Куршевеле

, 14 июня. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала новый снимок с тренировочных сборов во Франции.

Спортсменка в составе группы Алексея Мишина улетела в Куршавель для предсезонных тренировок. Несмотря на плотное расписание, 24-летняя Туктамышева находит свободное время для прогулок по живописным местам. На днях она на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует на фоне Альп. По признанию фигуристки, горные пейзажи ее по-настоящему покорили.

«Куда только не заберешься, чтобы насладиться красотой», — подписала кадр Елизавета Туктамышева.

В прошедшем сезоне Елизавета Туктамышева завоевала серебро на чемпионате мира в женском одиночном катании. Кроме того, фигуристка в составе сборной России выиграла командный ЧМ и одержала победу на московском этапе «Гран-при». Сейчас спортсменка активно тренируется, ведь в ее планах побороться за попадание на Олимпийские игры.

Недавно Туктамышева оценила шансы Евгении Медведевой и Алины Загитовой на возвращение в сборную России. Все зависит, по ее словам, от желания самих фигуристок.