Экс-главред «Огонька» назвал Байдена безвластным президентом

Москва, 14 июня. Президент США Джо Байден обладает репутацией «аппаратного человека» и «затрапезного сенатора», заявил экс-главред «Огонька» Виталий Коротич.

Писатель, много лет проживший в Америке, высказался о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с главой Белого дома. Он отметил, что Байден — безвластный президент, который не может принять ни одного решения без одобрения своего окружения.

«Если Путин, в общем, единовластный руководитель, то Байден вообще безвластный. Он руководимый. Да еще и старенький», — подчеркнул экс-главред «Огонька»

Переоценивать российско-американский саммит не стоит, уверен Коротич. По его словам, Путин и Байден не заключат никаких важных договоренностей, потому что со стороны Белого дома уже заранее высказаны резкие позиции в адрес Москвы. Писатель объяснил, что худший сценарий, по которому может пойти встреча лидеров России и США, заключается во взаимном обмене претензиями.

«Я очень не хочу того, чтобы это все свелось к тому, что Байден будет читать нотации Путину, а Путин будет огрызаться. Не дай бог», — заключил Виталий Коротич.

Ранее сообщалось, что американский президент собирается дать «жесткий сигнал» Путину во время саммита. В Москве отметили, что Россия не будет терпеть нравоучения и ультиматумы, передавала НСН.