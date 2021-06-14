Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 14:17
14:16
Политика
Путин заявил, что у США нет доказательств "вмешательства" русских хакеров в выборы
14:16
Общество
Хореограф Григорий Чапкис скончался на Украине
14:16
Общество
РКН потребовал снять ограничения с видео на YouTube о дискриминации «Спутника V»
14:16
Политика
Путин: Россия обеспокоена укреплением НАТО в киберсфере
14:16
Весь мир
Боестолкновения в Аль-Аджилате и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 13 июня
14:14
Экономика
Дорогие электромобили попадут под новый налог в Норвегии
14:13
Армия
Корабли и авиация Балтфлота провели совместные учения ПВО
14:13
Происшествия
Невменяемый мужчина побил припаркованные авто в элитном ЖК Москвы
14:12
Политика
МИД Дании вызвал российского посла
14:12
Армия
Опубликовано видео артиллерийских учений в ЦВО с использованием БПЛА «Орлан-10»
Все новости

Выставка уникального золотного шитья открылась в Туле

Общество
Выставка уникального золотного шитья открылась в Туле
фото Тульского областного краеведческого музея  / 

Тула, 14 июня. Увидеть уникальные предметы церковной утвари и познакомиться с редчайшими образцами техники золотного шитья могут посетители областного краеведческого музея. Здесь открыта выставка «Ты еси Бог, творяй чудеса». Каждый из экспонатов, представленный гостям, имеет многовековую историю. Ряд предметов, чудесным образом сохранившихся до наших дней, впервые демонстрируют широкому кругу зрителей. Собранные из фондов краеведческого музея и тульской епархии образцы золотного шитья рассказывают о деталях церковной службы двухсотлетней давности.

«Золотное шитье было одним из самобытных тульских промыслов, утраченных в настоящее время. Основным центром производства являлся Тульский Успенский женский монастырь. Монахини много времени уделяли рукоделию, особенно искусно сестры Успенской обители вышивали золотом, выполняли уникальные по своей красоте облачения, покровы, шитые оклады на иконы», — рассказали в тульском областном краеведческом музее.

На выставке демонстрируется великий омофор. Так называется праздничное облачение архиерея, созданное два века назад. Есть и другие экспонаты. Например, посетителям представлен деревянный крест «божественного спасения», сделанный из обломков царского вагона после катастрофы 1888 года. Тогда поезд с царской семьей сошел с рельсов, но никто из них не пострадал.

Ранее ФАН сообщал об обнаружении в Тульской области уникальной орхидеи из Красной книги России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Выставка уникального золотного шитья открылась в Туле
тульская область выставка тула церковь музей
Комментировать
Эксклюзив
Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу
Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 127948 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 79917 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 66177 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 47941 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 38865 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru