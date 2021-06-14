Выставка уникального золотного шитья открылась в Туле

Тула, 14 июня. Увидеть уникальные предметы церковной утвари и познакомиться с редчайшими образцами техники золотного шитья могут посетители областного краеведческого музея. Здесь открыта выставка «Ты еси Бог, творяй чудеса». Каждый из экспонатов, представленный гостям, имеет многовековую историю. Ряд предметов, чудесным образом сохранившихся до наших дней, впервые демонстрируют широкому кругу зрителей. Собранные из фондов краеведческого музея и тульской епархии образцы золотного шитья рассказывают о деталях церковной службы двухсотлетней давности.

«Золотное шитье было одним из самобытных тульских промыслов, утраченных в настоящее время. Основным центром производства являлся Тульский Успенский женский монастырь. Монахини много времени уделяли рукоделию, особенно искусно сестры Успенской обители вышивали золотом, выполняли уникальные по своей красоте облачения, покровы, шитые оклады на иконы», — рассказали в тульском областном краеведческом музее.

На выставке демонстрируется великий омофор. Так называется праздничное облачение архиерея, созданное два века назад. Есть и другие экспонаты. Например, посетителям представлен деревянный крест «божественного спасения», сделанный из обломков царского вагона после катастрофы 1888 года. Тогда поезд с царской семьей сошел с рельсов, но никто из них не пострадал.

Ранее ФАН сообщал об обнаружении в Тульской области уникальной орхидеи из Красной книги России.