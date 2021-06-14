Эво Моралес заявил о подготовке государственного переворота в Перу

Сукре, 14 июня. Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил о заговоре, готовящемся в Перу с целью недопустить к власти победителя президентских выборов Педро Кастильо.

Об этом Моралес сообщил в своем Twitter. По его мнению, неопределенность, возникшая в стране в результате пересчета голосов, ставит под угрозу победу социалиста Кастильо на выборах.

«Мы обеспокоены тем, что за пересмотром протоколов голосования в Перу скрывается государственный переворот, направленный на то, чтобы украсть победу у перуанского народа, который с достоинством и суверенитетом избрал свое правительство на выборах. Это атака на демократию, которая наносит ущерб региональной стабильности», — написал Моралес.

Denunciamos que detrás de la revisión de actas de votación en el #Perú se esconde un plan golpista para robar el triunfo al pueblo peruano que eligió su gobierno en las urnas con dignidad y soberanía. Este es un ataque a la democracia que atenta contra la estabilidad regional. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 12, 2021

Поводом для беспокойства стали требования Кейко Фухимори аннулировать 200 тысяч бюллетеней с голосами за Кастильо из-за предполагаемых нарушений. Учитывая, что разрыв между кандидатами составляет около 63 тысяч голосов, такое решение автоматически означает победу Фухимори.

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Сторонники Фухимори и ее партия «Народная сила» в последние дни усилили давление на Национальную избирательную коллегию (JNE) с требованием рассмотреть возможные факты нарушений в ходе волеизъявления.

Со своей стороны, председатель JNE Хорхе Луис Салас заявил 12 июня о пересмотре принятого ранее решения, предусматривающего продление срока, в течение которого можно было подать апелляцию о пересчете голосов. По его словам, этот срок истек 9 июня.

#Comunicado | JNE deja sin efecto acuerdo para ampliar plazo sobre recursos de nulidad, a fin de cumplir con sentencia del TC pic.twitter.com/DLx0F4GD0Z — JNE Perú (@JNE_Peru) June 12, 2021

Политическая группа «Пуэбла» призвала перуанские институты и политических деятелей уважать результаты президентских выборов и воздерживаться от шагов, которые могут привести к политическим потрясениям в стране.