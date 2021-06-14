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Соседов пожаловался на ежемесячные «поборы» на капремонт дома

Шоу-бизнес
Соседов пожаловался на ежемесячные «поборы» на капремонт дома
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 14 июня. Музыкальный критик Сергей Соседов возмущен тем, что каждый месяц коммунальщики берут с него деньги за капитальный ремонт дома, который по плану будет сделан только через 15 лет.

Соседов уже продолжительное время ведет «войну» с коммунальщиками из-за капремонта дома. По словам критика, он и другие жильцы многоэтажки исправно делают взнос на капремонт. Однако ни одна проблема в доме, который построен в 1985 году, не решена. Сергей Соседов неоднократно требовал объяснений от коммунальных служб, но те заверяют, что ремонт будет — только не сейчас, а через 15 лет.

«Ровно через 50 лет после ввода жилья в эксплуатацию. Это вообще нормально?» — возмутился критик в студии программы «Звезды сошлись».

По словам Соседова, эти ежемесячные «поборы» в размере 1200 рублей просто уходят в фонд капремонта Москвы, а жителям приходится мучиться от холода в доме. Он отметил, что сам платит немного меньше, поскольку в квартире проживает вместе с матерью-пенсионеркой, у которой есть субсидия на коммуналку.

Критик надеется, что огласка этой истории поможет ему в борьбе с управляющей компанией. Соседов заявил, что зимой на лестничных клетках их дома такой холод, что изо рта идет пар. Коммунальщики лишь прокладывают щели многоэтажки поролоном, но и это делают только после многочисленных жалоб жильцов

В студии программы «Звезды сошлись» на управляющую компанию пожаловалась Татьяна Васильева. Она призналась, что в ее доме «развезли» ремонт и ей приходиться жить в спартанских условиях.

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соседов ремонт коммунальные службы
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