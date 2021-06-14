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Житель Челябинской области пострадал при взрыве газа в квартире

Происшествия
Житель Челябинской области пострадал при взрыве газа в квартире
pixabay.com

Челябинск, 14 июня. Мощный хлопок газа произошел в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома по улице 30 лет ВЛКСМ в Коркино. Пострадавшего госпитализировали с ожогами.

Как рассказали ФАН в региональном управлении МЧС, в результате ЧП никто не погиб. Произошел взрыв газовоздушной смеси. Спасателям удалось избежать последующего возгорания.

Несущие конструкции здания не повредились, пострадала только межкомнатная стена. Специалисты начали проверку обстоятельств утечки газа.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 43 сотрудника МЧС и 14 единиц техники. Информация о характере травм пострадавшего уточняется.

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мчс чп взрыв газа коркино
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