Водитель грузовика погиб после столкновения с фурой под Пензой

Пенза, 14 июня. Гибелью молодого мужчины обернулось столкновение большегрузов на федеральной трассе в Пензенской области. По предварительной версии, причиной ДТП стала невнимательность водителя позади идущего транспортного средства при движении в населенном пункте.

На записи, опубликованной очевидцами в соцсетях, видно, что автомобили участников аварии получили серьезные механические повреждения. Для извлечения погибшего из салона грузовика на место происшествия со специнструментом прибыли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что авария произошла на 752-м километре автодороги М5 «Урал» в 16:25. За рулем фуры DAF находился мужчина 1985 года рождения. Он не пострадал. Грузовиком ГАЗ-3310 «Валдай» управлял водитель 1978 года рождения. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой.

Ранее в страшной аварии под Пензой погибли двое взрослых и ребенок. Одной из жертв ДТП стала известная на территории региона хормейстер ансамбля народной песни «Славяне» Ольга Симакова.