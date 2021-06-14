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Водитель грузовика погиб после столкновения с фурой под Пензой

Происшествия
Водитель грузовика погиб после столкновения с фурой под Пензой
vk.com  /  Подслушано в Кузнецке

Пенза, 14 июня. Гибелью молодого мужчины обернулось столкновение большегрузов на федеральной трассе в Пензенской области. По предварительной версии, причиной ДТП стала невнимательность водителя позади идущего транспортного средства при движении в населенном пункте.

На записи, опубликованной очевидцами в соцсетях, видно, что автомобили участников аварии получили серьезные механические повреждения. Для извлечения погибшего из салона грузовика на место происшествия со специнструментом прибыли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что авария произошла на 752-м километре автодороги М5 «Урал» в 16:25. За рулем фуры DAF находился мужчина 1985 года рождения. Он не пострадал. Грузовиком ГАЗ-3310 «Валдай» управлял водитель 1978 года рождения. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой.

Ранее в страшной аварии под Пензой погибли двое взрослых и ребенок. Одной из жертв ДТП стала известная на территории региона хормейстер ансамбля народной песни «Славяне» Ольга Симакова.

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Все новости / Происшествия / Водитель грузовика погиб после столкновения с фурой под Пензой
россия дтп фура авария пенза пензенская область
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