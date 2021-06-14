Польша надеется на расширение присутствия НАТО на восточном фланге

Брюссель, 14 июня. Варшава надеется, что НАТО продолжит расширять военное присутствие в Восточной Европе. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, Варшава рассчитывает, что в ходе предстоящего саммита НАТО будет обсуждаться вопрос о расширении присутствия организации на восточном фланге.

«Ожидания такие, что мы будем укреплять безопасность на восточном фланге Альянса, помня одновременно о действии нормы «НАТО 360 градусов»», — сказал Дуда.

Кроме того, президент выразил удовлетворение в связи с тем, что Польша станет рамочным государством Еврокорпуса, который представляет собой элемент НАТО для защиты демократических интересов как на востоке, так и на юге.