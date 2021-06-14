ASUS начнет продавать видеокарты с аппаратным ограничителем майнинга

Москва, 14 июня. Тайваньская компания ASUS готовится выпустить новые видеокарты с обозначением LHR, или Lite Hash Rate.

В видеоадаптеры LHR встроен аппаратный ограничитель майнинга криптовалюты Ethereum. Он снижает скорость добычи примерно вдвое. Однако на производительности при выполнении каких-либо других задач наличие аппаратного ограничителя никак не сказывается.

В ближайшее время в продаже появятся ускорители GeForce RTX 3070 LHR 8GB DUAL OC V2, GeForce RTX 3070 LHR 8GB KO V2 OC и GeForce RTX 3070 LHR 8GB TUF V2 OC как с заводским разгоном, так и без него. У ряда моделей частота ядра в турбо-режиме составляет 1800 МГц.

Раскрыты детали о видеокарте GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia. Устройство отличается высокой производительностью — почти на уровне RTX 3080. Обычная RTX 3070 на 20% медленнее, отмечают эксперты. Это довольно существенный показатель при разнице в 100 долларов.