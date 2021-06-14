Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 14:16
14:14
Экономика
Дорогие электромобили попадут под новый налог в Норвегии
14:13
Армия
Корабли и авиация Балтфлота провели совместные учения ПВО
14:13
Происшествия
Невменяемый мужчина побил припаркованные авто в элитном ЖК Москвы
14:12
Общество
Хореограф Григорий Чапкис скончался на Украине
14:12
Политика
МИД Дании вызвал российского посла
14:12
Армия
Опубликовано видео артиллерийских учений в ЦВО с использованием БПЛА «Орлан-10»
14:10
Происшествия
Пять человек задержаны после массовой драки в Ставрополе
14:10
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко сообщила о трагедии в семье в свой день рождения
14:10
Армия
Лукашенко поручил подготовить всех белорусов к войне
14:07
Происшествия
Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в своих клипах
Все новости

ASUS начнет продавать видеокарты с аппаратным ограничителем майнинга

Технологии
ASUS начнет продавать видеокарты с аппаратным ограничителем майнинга
asus.com  /  Asus

Москва, 14 июня. Тайваньская компания ASUS готовится выпустить новые видеокарты с обозначением LHR, или Lite Hash Rate.

В видеоадаптеры LHR встроен аппаратный ограничитель майнинга криптовалюты Ethereum. Он снижает скорость добычи примерно вдвое. Однако на производительности при выполнении каких-либо других задач наличие аппаратного ограничителя никак не сказывается.

В ближайшее время в продаже появятся ускорители GeForce RTX 3070 LHR 8GB DUAL OC V2, GeForce RTX 3070 LHR 8GB KO V2 OC и GeForce RTX 3070 LHR 8GB TUF V2 OC как с заводским разгоном, так и без него. У ряда моделей частота ядра в турбо-режиме составляет 1800 МГц.

Раскрыты детали о видеокарте GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia. Устройство отличается высокой производительностью — почти на уровне RTX 3080. Обычная RTX 3070 на 20% медленнее, отмечают эксперты. Это довольно существенный показатель при разнице в 100 долларов.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / ASUS начнет продавать видеокарты с аппаратным ограничителем майнинга
гаджеты asus видеокарты
Комментировать
Эксклюзив
Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу
Пропавшего 71-летнего пенсионера нашли живым после пяти дней в лесу
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 127948 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 79917 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 66177 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 47941 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 38865 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru