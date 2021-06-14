Перу расколото и раскалено до красна. Колонка Сергея Малинковича

В нашей стране о Перу знают и говорят немного. И это несмотря на традиционно тесные связи между Россией и Латинской Америкой и симпатию многих россиян к антиамериканским политическим силам этого континента. Между тем мало кто знает, что авиамаршруты перуанских президентов в Китай проходят, как правило, через российский Дальний Восток. Здесь дозаправляются их самолеты. Так, однажды бывший глава Перу Алехандро Толедо останавливался на Камчатке, где имел накоротке беседу с моим товарищем по партии, прежним губернатором Камчатского края Михаилом Машковцевым. И что же поведал высокопоставленный перуанский транзитник? Обещал проводить независимую от США и социально ориентированную политику, сближаться с Россией и Китаем. Обманул. За пять лет своего президентства он сильно сблизился с США и проводил подчеркнуто неолиберальную политику. ВВП Перу рос, но это никак не сказывалось на уровне жизни граждан. В итоге Перу объявило Толедо в розыск за коррупцию по делу о махинациях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht. По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере 20 млн. долларов. В 2017 году году американцы Толедо арестовали и выдали Лиме, несмотря на то, что он ранее получил гражданство США и эмигрировал из Перу.

Его преемник Алан Гарсиа, который занимал пост президента Перу два срока подряд, начинал свою карьеру в 80-х как левоориентированный социал-демократ. Гарсиа отказался платить долги МВФ, чем заслужил похвалу самого Фиделя Кастро. Экономический план первого срока Гарсиа включал немедленное повышение зарплат военных, учителей, врачей, полиции и рабочих, не входящих в профсоюзы; повышение минимальной зарплаты в стране; снижение ставок по кредитам; ужесточение импорта предметов роскоши; в 1987 году вступил в силу ранее подписанный закон о национализации десяти частных банков и шести финансовых организаций (здания трех банков были взяты штурмом после отказа владельцев подчиниться указу). Наконец, в целях борьбы с коррупцией Гарсиа уволил 236 старших офицеров полиции, включая 29 полковников. Но закончил этот решительный человек тем, что, когда ему предъявили обвинения в рамках вышеупомянутого антикоррупционного расследования по махинациям бразильской Odebrecht, Гарсиа попросту застрелился. А инкриминировали бывшему президенту взятку размером всего лишь в 100 тысяч долларов...

Наконец, с 2011 по 2016 год президентом Перу был бывший военный, лидер националистической партии Ольянта Умала. Он явно косил под Чавеса. Вел избирательную кампанию под радикально-националистическими и левыми лозунгами, в союзниках Умалы были коммунисты и социалисты, а проамериканская пресса писала, что его финансирует Венесуэла.

Победив, Умала не сделал ровным счетом ничего из своей почти социалистической программы. Теперь он тоже арестован… за коррупцию. Сочетание левых лозунгов и коррупционного финала могло бы стать неприятной традицией перуанской политики, если бы Альберто Фухимори, крайне правого президента этой страны, жестоко расправлявшегося с ультралевыми партизанскими движениями и преступностью, также не посадили на 25 лет за коррупцию, правда, в довесок еще и за шокирующие нарушения прав граждан.

prt scr es.wikipedia.org/wiki/Keiko_Fujimori /

Так что, пожалуй, коррупция — главная проблема Перу. И как бы высоко не заносился меч Фемиды, традицию эту пока не изменить. Наряду с этим крайне низкий даже для Латинской Америки уровень жизни населения, разгул наркомафиозных структур и партизанских группировок разной ориентации уже многие десятилетия оставляет Перу в своем развитии далеко позади соседей из Южной Америки. Печальная участь страны с уникальной историей, с богатейшей культурой.

Вот в этой обстановке в Перу неожиданно для всех аналитиков на выборах президента победил Педро Кастильо, выдвиженец не просто левой, а ультралевой партии «Свободное Перу». Его успех в первом туре президентских выборов никем не прогнозировался и стал, по-видимому, следствием направленного протестного голосования избирателя. Аналитики уверенно предсказывали, что основная борьба развернется между кандидатами традиционных партий — центристской и старинной партии «Народное действие», с одной стороны, и ультраправой, но крупной и популярной партии «Народная сила» — с другой.

Кейко Фухимори, кандидат «Народной силы» и дочь Альберто Фухимори, имела, казалось, все шансы на успех. Кейко Фухимори — яркий, популярный и профессиональный политик. Она училась в США, ее тесные связи с американской элитой — не секрет. Однако американцам и на этот раз не удается консолидировать вокруг этнической японки все центристско-правые политические силы Перу. Слишком крутой авторитарный курс вел ее отец, не считаясь с интересами не только левых, но и любых своих оппонентов. Курс Альберто Фухимори, состоящий из тотальной приватизации и широкого применения репрессий, общество запомнило надолго, потому многие жители страны психологически не готовы видеть на посту главы государства дочь политика, охотно привлекавшего «эскадроны смерти» для решения любых проблем. Кроме того, многие перуанцы — националисты, потому не хотят иметь президентом своей страны с сильнейшим индейским компонентом уже второго выходца из Японии. Но в Вашингтоне просчитывали вариант если и поражения Фухимори, ближайшего к ним кандидата, то победы в этом случае понятного им кандидата «Народного действия» (эта партия — также проверенный партнер Белого дома) и сохранения Кейко в политике как влиятельнейшего лидера оппозиции, связанной с США. В первом туре Кейко получила 13% и второе место, а сельский учитель и смутьян Педро Кастильо вырвался вперед с 19 процентами. Выдвинувшая его партия «Свободное Перу» получила большинство (37 голосов) и в парламенте страны. Фрагментация политических сил, их разброс в парламенте — очень тревожный признак, как и то, что партии, владевшие еще три-четыре года назад симпатиями населения, сегодня безвозвратно ушли в небытие, как некогда националистическая партия.

PrScr Twitter / @InformaTVX

Партия «Свободное Перу» возникла совсем недавно, ранее она находилась в полумаргинальном состоянии. Некоторые политологи с тревогой отмечают, что в ее составе немало бывших активистов знаменитой террористической организации «Сендеро луминосо» (Светлый путь), официально же партия придерживается марксистско-ленинской и так называемой мариатегистской идеологии. Что это за мариатегизм, есть ли вообще в Перу историческая почва для левых идей? Большое количество ученых, не колеблясь, называет уклад жизни в империи инков «первобытным коммунизмом». Действительно, роль государства и системы распределения была в стране инков Тауантинсуйу определяющей, как и роль конгломерата первобытно-коммунистических общин (айлью).

Разрушенная позднее конкистадорами империя инков оставила глубокий след в народной памяти, оставила стремление к первобытному идеалу справедливости. К этим истокам перуанской культуры неоднократно обращался в своих трудах и великий Хосе Карлос Мариатеги, основатель Перуанской социалистической партии, последователь В. И. Ленина, марксист, восхищавшийся СССР, но видевший построение социализма в Перу на основе оригинальной модели, тесно связанной с индейскими коллективистскими традициями. За это, кстати, Мариатеги и его труды сильно критиковали в Москве. Взгляды марксиста Мариатеги стали самостоятельной теорией перуанского пути к справедливости, мариатегизмом, который и является частью идеологии партии победившего кандидата наряду с более привычным нам марксизмом-ленинизмом.

Гораздо более практическим шагом был «План Инка» — амбициозная программа преобразования Перу, которая была принята в стране после левонационалистического военного переворота генерала Веласко Альварадо в 1968 году. Речь шла о попытке социалистической революции сверху — силами левонастроенных военных, но без участия партий и движений. Достаточно сказать, что спустя шесть лет после переворота из 79 крупнейших предприятий Перу 42 уже находились в государственной и коллективной собственности, на их долю приходилось более 50% выпуска промышленной продукции. Внешняя политика этого режима носила отчетливо антиамериканский характер. Советский блок весьма пристально следил за перуанским экспериментом и оказывал ему существенную поддержку в основном через ГДР. Активно возрождали военные и индейскую культуру, придали языку кечуа статус государственного. К сожалению, в борьбе фракций внутри военного режима верх взяли агенты влияния США, и амбициозный эксперимент закончился в 1975 году.

Федеральное агентство новостей /

Но нереализованный в полной мере «План Инка» посеял грандиозные всходы в общественном сознании. Так, в 1985 году, когда в СССР началась недоброй памяти перестройка, в Перу второе место на президентских и парламентских выборах поделили социал-демократы и… марксисты из блока «Объединенные левые», который включал и просоветскую компартию. К сожалению, разгром военно-националистического режима и его прогрессивных реформ привел и к возникновению в стране ультралевого, по сути маоистского, партизанского движения «Светлый путь».

Начав вроде бы с защиты крестьян от давления городской элиты, латифундистов и набегов военных, партизаны в какой-то момент перешли хрупкую грань и начали жестоко преследовать всех, кто не был с ними согласен. Мотивируя разгулом терроризма, Фухимори-отец построил свой режим проамериканского авторитаризма, а Фухимори-дочь взывает вернуться к этим рецептам.

Обвинения со стороны правых в адрес сельского учителя Педро Кастильо в том, что он сочувствует сендеристам, — фейк. В молодости Кастильо был участником отряда народной самообороны против партизан. Однако он справедливо говорит о том, что многие индейцы поддерживали партизан, отчаявшись от нищеты и бесправия.

Неожиданное и стремительное усиление партии «Свободное Перу» с ее действительно радикально-революционной программой марксистского типа и в еще большей мере триумф Кастильо опираются и на усталость народа от традиционных партий и политиков, обещавших социальный прогресс и угодивших в тюрьму за коррупцию, и на беспрецедентное социальное отчаяние широких масс вследствие ковид-эпидемии.

Неомарксисты из «Свободного Перу» и Кастильо — не одно и тоже. Партия сделала верный ход, выдвинув кандидатом этого талантливого оратора и упорного организатора забастовок школьных учителей. Но из 37 депутатов от партии 21 — тоже сельские учителя, что доказывает, что не партия диктует Кастильо, а наоборот. Лидер партии Владимир Серрон, постулировавший ее как марксистско-ленинскую, находится под арестом за… коррупцию (он бывший губернатор), а Кастильо заявляет и о том, что не вполне разделяет марксистско-мариатегистскую программу партии, и о том, что возглавит партию вместо Серрона.

Он же сделал эмблемой партии карандаш и широкополую шляпу — символ сельского учителя, то есть символ самого себя.

Многих левых настораживает, что Кастильо маневрирует — он дистанцировался от Мадуро и от Кубинской революции, от поздравления столь похожего на него Эво Моралеса, от приветствия сандинистской Никарагуа…

PrScr Twitter / @KawsachunNews

Действительно, в Перу, несмотря на стремление к переменам, народ не в восторге от социальных моделей Венесуэлы и Кубы, а главная проблема Кастильо в том, что разница между ним и Кейко Фухимори, то есть между левыми и правыми, составляет всего 0,36% избирателей, что является беспрецедентно маленьким разрывом в мировой электоральной истории и свидетельствует о расколе страны.

В этих условиях Кастильо, безусловно, должен быть осторожен. Впрочем, в его команде — звездный для Перу состав экономистов, юристов, социологов, следователей, прославившихся борьбой с коррупцией, и даже ядерный энергетик. Такой подбор свидетельствует о том, что за спиной сельского учителя стоят серьезные политические силы, и это не партия «Свободное Перу». Говорят, кампанию Кастильо поддерживала Аргентина. Помогла Кастильо во втором туре и более умеренная левая партия «Вместе за Перу», куда входят традиционные социалисты и находящиеся в скромном политическом весе коммунисты; за партией «Вместе за Перу» стоят 8% в первом туре и еще пять депутатов парламента. Учитель-левак должен учитывать и их более сдержанные взгляды. Власть Кастильо отдавать не хотят: он до сих пор не объявлен официальным победителем выборов — умеренные заявления и дистанцирование от собственной партии и от альянса АЛБА ему пока не помогли.

Попытка Никарагуа, Венесуэлы и Аргентины поздравить Кастильо до объявления официальных итогов (что является и элементом давления на уходящие власти Перу, и жестом моральной солидарности с Кастильо) встретила жесткий протест действующего МИД страны, мол, мы еще не посчитали голоса. А Кастильо в свою очередь потребовал арестовать Кейко Фухимори за… участие в коррупции. Такой призыв — вызов Соединенным Штатам, чьи интересы представляет японка. Понятно поэтому, кто затягивает процесс признания победы Кастильо.

В Латинской Америке началась борьба за будущее Перу, ведь т. н. политико-дипломатическая Группа Лимы была опорой Вашингтона в латиноамериканских делах, и вот возникла угроза потерять эту опору, а для латиноамериканских левых, стоящих у власти, крайне важно после неожиданного поражения в Эквадоре показать, что левый поворот 2.0 на континенте продолжается.

Однако в условиях расколотой надвое страны и неясных отношений между самим Кастильо и выдвинувшей его марксистской партией будущее смотрится весьма неопределенно и тревожно. Впрочем, наши симпатии понятны! Пожелаем сельскому учителю признания его победы, а также — не повторить неизменную судьбу предшественников, заявлявших о желании искоренить нищету и заканчивающих в тюремной камере за коррупцию.