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Подросток устроил аварию с четырьмя пострадавшими в Волжском

Происшествия
Подросток устроил аварию с четырьмя пострадавшими в Волжском
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Волжский, 14 июня. Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ночного ДТП, в котором четыре человека получили травмы.

По данным правоохранителей, за рулем автомобиля ВАЗ находился 16-летний подросток. В салоне также была 13-летняя девочка. Неопытный юноша при совершении поворота не уступил дорогу Skoda Octavia. В результате столкновения травмы получили оба подростка, а также две пассажирки иномарки.

В Новосибирске при совершении разворота водитель не убедился в безопасности маневра. Столкновение с другим авто привело к травмам и сильной пробке.

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