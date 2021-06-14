Подросток устроил аварию с четырьмя пострадавшими в Волжском

Волжский, 14 июня. Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ночного ДТП, в котором четыре человека получили травмы.

По данным правоохранителей, за рулем автомобиля ВАЗ находился 16-летний подросток. В салоне также была 13-летняя девочка. Неопытный юноша при совершении поворота не уступил дорогу Skoda Octavia. В результате столкновения травмы получили оба подростка, а также две пассажирки иномарки.

В Новосибирске при совершении разворота водитель не убедился в безопасности маневра. Столкновение с другим авто привело к травмам и сильной пробке.