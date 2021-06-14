Премьер-министр Эстонии рассказала о самой большой угрозе для НАТО

Брюссель, 14 июня. Россия остается самой большой угрозой для НАТО. Такое заявление на саммите Североатлантического альянса сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, в связи с «российской угрозой» страны НАТО должны укреплять свою позицию сдерживания и обороны.

«В наших интересах подтвердить единство Альянса и обеспечить единое понимание союзниками угроз, с которыми сталкивается НАТО. Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для НАТО», — заявила Каллас.

Она также указала, что усиление обороны потребует от стран —участниц Альянса ресурсов и новых решений.

Ранее отмечалось, что саммит НАТО с участием президента США Джо Байдена позволит «отремонтировать» Альянс после деятельности Трампа.