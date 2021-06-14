ЕС отменяет ограничения на внутренние поездки для владельцев COVID-сертификатов

Брюссель, 14 июня. Обладатели COVID-сертификатов смогут путешествовать без ограничений по территории Евросоюза.

Совет ЕС окончательно утвердил решение о снятии внутренних ограничений на поездки по территории Евросоюза. Путешествовать без ограничений смогут обладатели так называемых сертификатов о вакцинации.

В конце мая стало известно, что вакцинированные от коронавирусной инфекции граждане третьих стран смогут получить в Евросоюзе специальный COVID-сертификат. Соответствующий механизм уже находится на стадии разработки.