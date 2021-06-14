Берлин подтвердил информацию о правовых претензиях ФРГ к Telegram

Берлин, 14 июня. Минюст Германии подтвердил информацию о правовых претензиях к Telegram. Немецкая сторона ожидает реакции от представителей ресурса.

Немецкое правительство требует, чтобы Telegram «подчинялся закону». Власти ФРГ заинтересованы в том, чтобы администрация ресурса незамедлительно удаляла сомнительный контент и передавала пользовательские данные оперативным службам.

Федеральное управление юстиции, входящее в состав минюста ФРГ, запустило два судебных разбирательства по делу о наложении штрафа на Telegram, утверждают зарубежные СМИ. Представители интернет-ресурса не назначили контактное лицо для общения с властями Германии.

Telegram выписали штраф и в России. Его владельцам придется заплатить 10 млн рублей, так как администрация ресурса не удалила запрещенный на территории РФ контент. Речь идет об административном правонарушении.