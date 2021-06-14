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Джонсон ожидает от Байдена жесткости во время переговоров с Путиным

Политика
Джонсон ожидает от Байдена жесткости во время переговоров с Путиным
gov.uk

Брюссель, 14 июня. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал об ожиданиях от встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

Встреча лидеров двух крупнейших ядерных держав запланирована на 16 июня. Она пройдет на территории виллы Ла Гранж, которая находится в Женеве. Джонсон по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе выразил надежду, что Байден «донесет жесткие послания» до российского коллеги.

Байден ранее признал, что не может гарантировать изменение позиции Путина после двусторонних переговоров. Американский лидер также согласился со словами президента РФ о том, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки.

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