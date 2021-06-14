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Стреляющая нация: США пережили очередной кровавый уик-энд

США
Стреляющая нация: США пережили очередной кровавый уик-энд
Федеральное агентство новостей  / 

Пока Россия смотрела первые матчи чемпионат Европы по футболу, жители Соединенных Штатов продолжали соревнования по любимому национальному виду спорта — стрельбе по движущимся мишеням. Минувшие выходные в США ознаменовались сразу несколькими резонансными случаями массовой стрельбы и громких убийств.

Техас

Субботней ночью в городе Остин, штат Техас, произошла стрельба в квартале, в котором располагается множество ночных клубов и увеселительных заведений города. В результате погиб 25-летний мужчина, а еще 14 человек получили ранения; состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Полиция Остина задержала одного подозреваемого в совершении преступления. Другой, чернокожий мужчина с дредами, все еще находится на свободе.

Иллинойс

Всего через полчаса после начала стрельбы в Остине, двое неизвестных открыли огонь по группе людей в чикагском районе Чатем. В результате получили ранения десять человек, одна из пострадавших, 29-летняя женщина, скончалась. Полиция занимается расследованием нападения, подозреваемые найдены не были.

В общей сложности согласно информации полицейского управления Чикаго, в течение выходных в городе в результате стрельбы были убито трое и ранены 34 человека.

Джорджия

Девять человек, включая полуторагодовалого ребенка, стали жертвами неизвестного стрелка в Саванне, штат Джорджия. Как и в предыдущем случае, полиция не располагает данными о личности нападавшего. Сообщается, что на месте преступления было обнаружено 60 стреляных гильз.

«Это акт бессмысленного насилия, который подверг опасности ни в чем не повинные семьи и детей и привел к гибели одного человека», — заявил шеф полиции города Рой Минтер.

Позже стало известно, что полиция Атланты арестовала мужчину и женщину, которых подозревают в убийстве охранника в одном из торговых центров города, которое произошло в воскресенье.

Висконсин

Только за минувшую субботу в городе Милуоки произошло четыре перестрелки. В итоге был убит один человек, а в больницы города поступило четыре человека с ранениями. Полицейские смогли задержать лишь одного стрелка, по трем другим эпизодам ведется расследование.

Мичиган

Один человек был убит и пятеро получили ранения после того, как двое неизвестных открыли огонь на соревнованиях по драг-рейсингу в городе Уэйн, штат Мичиган. Как выяснило следствие, один из стрелявших вел ответный огонь по злоумышленнику «чтобы защитить жизни других» — однако преступнику удалось скрыться.

На выходных в Мичигане стреляли не только в Уэйне — стреляли также и в Лансинге, где мужчина напал на нескольких человек, предположительно членов одной семьи, и был застрелен. В ходе перестрелки пострадали трое, включая трехгодовалого ребенка.

Алабама

Полиция Таскалусы, штат Алабама, расследует два случая применения огнестрельного оружия, произошедшие в городе в субботу. Преступники, личности которых остаются неизвестными, застрелили одного мужчину и ранили еще троих, один из которых находится в критическом состоянии. Ведется расследование.

Юта

В воскресенье в Солт-Лейк-Сити из проезжающей машины был открыт огонь по группе людей. В результате один человек скончался на месте, еще четверо были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Днем ранее в городе ранения получили двое мужчин, для одного из которых оно оказалось смертельным. Полиция считает, что стрельба стала результатам конфликта между двумя группами людей и разыскивает троих подозреваемых латиноамериканской внешности.

Калифорния

Один убитый и один раненый пополнили статистику жертв в калифорнийском городе Парльер в воскресенье. Свидетели сообщают об автомобиле с отверстиями от пуль и выбитым задним стеклом, который покидал место преступления.

Стреляющая нация: США пережили очередной кровавый уик-энд
Global Look Press  / Steve Sanchez

Кроме того, стрельбу слышали в Мемфисе и Балтиморе, где ранения получили в общей сложности пять человек, но к счастью, обошлось без убитых. В Далласе в результате перестрелки после ссоры между двумя группами людей, с огнестрельными ранениями были госпитализированы четыре женщины и четырехлетняя девочка. По сообщению медиков, их жизням ничего не угрожает.

Как сообщают общественные активисты, с начала года в США произошел уже 321 случай массовой стрельбы. Судя по результатам минувших выходных, на достигнутом американские стрелки останавливаться не собираются, сохраняя за американцами репутацию «самой стреляющей нации».

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