Ниагарский водопад окрасился цветами российского триколора

Торонто, 14 июня. В День России, 12 июня, знаменитый Ниагарский водопад на границе США и Канады окрасился в цвета российского флага. Инсталляция была проведена силами российской диаспоры, отмечающей праздник в Канаде.

В праздновании приняли участие представители русского землячества, саха-канадской диаспоры и башкирского курултая в Канаде при содействии генконсула России в Торонто Кирилла Михайлова. Саха-канадскую диаспору на месте представил Анатолий Лазарев, президент Саха–Канадской ассоциации и член Общественного совета постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

Ранее корреспондент ФАН рассказал, как прошло празднование Дня России в болгарской Софии. Государственное агентство «Архивы» открыло выставку «Ваше благородие, госпожа Чужбина», посвященную 100-летию белогвардейской эмиграции.