Варламов отправился в пешую прогулку по Анапе вместе с мэром города

Анапа, 14 июня. Урбанист Илья Варламов приехал в Краснодарский край, где встретился с мэром одного из курортных городов.

Популярный блогер вместе с главой Анапы Василием Швецом отправился в пешую прогулку по городу. Проект урбаниста называется «Большая дорога с мэром». Илья Варламов ранее негативно высказывался об одном из зоопарков города-курорта.

«Какой же российский курорт без зверомучителей? Животные сидят в тесных клетках», — заявлял он.

Блогера также удивил тот факт, что местные жители позволяют своим детям купаться в реке Анапке. При этом имеются специальные таблички, которые запрещают подобные действия.

Илья Варламов часто критически высказывается о жителях тех или иных городов РФ. Например, в начале года он выпустил ролик об Архангельске. Видео возмутило местных жителей.