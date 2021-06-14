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Пушков оценил намерение Украины получить компенсацию за «СП-2»

Экономика
Пушков оценил намерение Украины получить компенсацию за «СП-2»
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 14 июня. Украина показывает «паразитический характер», требуя часть акций оператора «Северного потока — 2», заявил глава думской комиссии по информационной политике Алексей Пушков.

Украинский политолог Руслан Бортник ранее предложил компенсировать Киеву часть потерь от запуска газопровода за счет 5-10% акций компании-оператора проекта. Вместе с тем о готовности компенсации выпадающих доходов от сокращения транзита заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Пушков подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к «Северному потоку — 2». Он напомнил, что официальный Киев неоднократно пытался сорвать проект. Поэтому новые заявления украинской стороны являются подтверждением «паразитического характера» руководства этого государства, считает депутат.

Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в результате запуска «Северного потока — 2» Украина потеряет большую часть ВВП. По его словам, отказ США от жестких санкций против газопровода может отрицательно сказаться на прозападных настроениях стран Восточной Европы.

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украина госдума пушков газ северный поток - 2
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