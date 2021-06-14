Председатель ОБСЕ побывала в мариупольском морском порту

Мариуполь, 14 июня. Председатель ОБСЕ Анн Линде посетила морской порт в Мариуполе, сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

Глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде обсудила с украинским чиновником судоходство в Черном и Азовском морях. Она выразила желание помочь Украине с возникшими сложностями перемещения по морским акваториям. Якобы в результате «действий России» экономика страны находится под ударом, написал Кириленко на своей странице в соцсети Facebook.

Минобороны России опубликовало 14 апреля бюллетень о приостановлении права перехода через территориальные воды РФ на период с 24 апреля по 31 октября. Иностранные военные и другие государственные суда не могут пройти через три региона в Черном море. Однако судоходство через Керченский пролив сохранилось, закрытые зоны находятся внутри российских вод.

Проход российского сторожевого корабля «Павел Державин» вблизи Одессы ранее вызвал истерику в украинском сегменте Сети. Также сообщалось о появлении эсминца ВМС США в Черном море, пишет RT.