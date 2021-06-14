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Эксперт Панушкин: биткоин вырастет до 41 тысячи долларов за сутки

Экономика
Эксперт Панушкин: биткоин вырастет до 41 тысячи долларов за сутки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 июня. Вечером понедельника цена самой популярной криптовалюты может достигнуть 41 тыс. долларов. Такое мнение высказал директор Центра «Социома» Владимир Панушкин.

Цена за одну монету вырастет, после чего рынок может ждать коррекция. Об этом Панушкин рассказал в беседе с РИА Новости. Он уверен, что стабилизация биткоина невыгодна для спекулянтов, которые извлекают прибыль из колебаний курса.

«Найдя относительно стабильный коридор, психологический фон крипторынка начал постепенно подталкивать биржевой курс биткоина вверх. К концу дня 14 июня он вполне может подойти к отметке в 41 тысячу долларов за монету», — сказал он.

Эксперт отметил, что для начала повторного роста не обязательно, чтобы «киты» вкладывались в актив. Достаточно благоприятного новостного фона. Он привел в пример американского миллиардера Илона Маска, чьи высказывания значительно влияют на рынок.

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