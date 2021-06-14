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В Кузбассе разыскивают проехавшего по могилам вандала

Происшествия
В Кузбассе разыскивают проехавшего по могилам вандала
pixabay.com

Кемерово, 14 июня. Полиция Прокопьевского муниципального округа устанавливает личность злоумышленника, который проехал по кладбищу на автомобиле и повредил надгробия.

Заявление в дежурную часть поступило от местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестный разрушил могилу ее родственницы на кладбище в поселке Верх-Егос, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили несколько поврежденных надгробий, сбитое ограждение кладбища и следы от шин автомобиля. В настоящее время правоохранители устанавливают личность вандала. Организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Вопиющее преступление произошло на кладбище в Санкт-Петербурге. Неизвестный изнасиловал местную жительницу прямо на могиле Виктора Цоя.

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полиция кладбище вандал могилы
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