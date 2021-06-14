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Кинотеатр «Союзмультфильма» заработал в «Сочи Парке»

Общество
Кинотеатр «Союзмультфильма» заработал в «Сочи Парке»
sochipark.ru  /  АО Сочи Парк

Сочи, 14 июня. Кинотеатр студии «Союзмультфильм» появился на территории «Сочи Парка», сообщили ФАН в пресс-службе тематического парка развлечений.

Посетители кинотеатра смогут увидеть любимые советские мультфильмы и сериалы «Ну, погоди!», «Чуч-Мяуч», «Зебра в клеточку», «Оранжевая корова», «Простоквашино». Анимационные фильмы будут крутить ежедневно с 11:00 до 21:00. Платить за вход в кинотеатр не нужно, его можно посетить при наличии билета в «Сочи Парк».

Популярный тематический парк появился в Сочи в 2014 году. Ежегодно его посещают более миллиона взрослых и детей. В 2016 году «Сочи Парк» вошел в топ-25 лучших парков Европы. На его территории расположен дельфинарий и цирк-шапито, дважды в день гостям показывают интересную шоу-программу.

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сочи союзмультфильм кинотеатр
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