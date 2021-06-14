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Метеоролог пояснил, может ли повлиять погода на переговоры Путина и Байдена в Женеве

Политика
Метеоролог пояснил, может ли повлиять погода на переговоры Путина и Байдена в Женеве
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Саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена состоится на вилле Ла Гранж в Швейцарии 16 июня. О том, какая погода ожидается в Женеве в день встречи глав двух государств и повлияет ли она на исход переговоров, специально для ФАН рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сейчас Западную Европу накрыла первая в этом году волна тепла. Метеорологи говорят, что это продолжительный период длительностью не менее пяти дней, когда средняя температура превышает норму на пять-шесть градусов. Вот эта теплая волна накрыла всю Западную Европу, как я уже сказал, и продлится она по крайней мере до четверга, во всяком случае в Женеве», — сообщил метеоролог.

Александр добавил, что 16 июня, в среду, в Женеве ожидается около 30 градусов тепла. Погода будет благоприятная, что может расположить глав США и России к плодотворному общению.

«Полагаю, что на берегах Женевского озера будет несколько прохладнее на один-два градуса и легкий бриз. Погода будет очень солнечная, жаркая и, возможно, будет соответствовать характеру переговоров», — заключил эксперт.

Ранее власти Женевы назвали встречу Путина и Байдена историческим событием. Также власти города выразили надежду, что переговоры двух лидеров будут продуктивными и конструктивными.

Грядущие переговоры глав России и США могут привести к тому, что они сделают совместное заявление, что является редкостью для обеих стран. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, сейчас происходит «шлифовка» текста заявления и сложность работы над ним заключается в том, что повестки России и США практически не совпадают.

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