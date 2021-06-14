Актриса Татьяна Васильева призналась, что ходит мыться в тренажерный зал

Москва, 14 июня. Известная актриса театра и кино Татьяна Васильева рассказала, что из-за капитального ремонта в своем доме ей приходиться жить в спартанских условиях.

Звезды российского шоу-бизнеса тоже сталкиваются с коммунальными проблемами. Так, актриса Татьяна Васильева несколько лет «воевала» с ЖЭКом из-за высоких счетов. По словам звезды, ей приходили квитанции за электроэнергию на сумму более 6 тысяч рублей. Артистка заявила, что не могла «нажечь» столько электричества, поскольку большую часть времени пропадает на съемках и репетициях в театре.

Васильева после многочисленных жалоб, которые ни к чему не привели, решила разобраться во всем сама. Актриса несколько месяцев самостоятельно снимала показания счетчиков, а позже все данные отправила в электроэнергетическую компанию. После этого обращения счета снизились с 6 тысяч до 450 рублей.

Однако стоило Васильевой разобраться с одной проблемой, как грянула другая. В доме звезды начался капитальный ремонт, из-за которого отключили и горячую и холодную воду. По признанию актрисы, она была в шоке, когда вернулась из театра домой и даже не смогла смыть грим.

«Я не могу сходить в туалет, пардон, не могу снять грим», — пожаловалась Васильева в студии программы «Звезды сошлись».

Один раз актрису выручил сосед. Мужчина принес Васильевой две бутылки воды. Сейчас звезде кино приходится мириться с такими условиями. По признанию артистки, она вынуждена ходить в тренажерный зал, чтобы полноценно помыться.

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