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Политолог Жилин рассказал, чем обернется для Украины размещение у себя ракет НАТО

Армия
Политолог Жилин рассказал, чем обернется для Украины размещение у себя ракет НАТО
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 июня. Ракетные комплексы НАТО на территории Украины сильно ударят по безопасности страны. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс вполне возможно. По его словам, если подобное произойдет, то подлетное время ракет от Днепра или Харькова до центра Российской Федерации составит 7-10 минут. Военный эксперт Александр Жилин убежден, что Украину в НАТО принимать не станут, однако не откажутся разместить ракетные комплексы на территории страны, передает «Украина.ру».

Специалист отметил, что данная мера прежде всего сильно снизит порог безопасности для самого Киева.

«Совокупный военный потенциал у России гораздо мощнее, и нас загоняют в условия, когда, учитывая критическое для нас подлетное время, мы напишем в доктрине понятие упреждающего удара», — констатировал военный эксперт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос членства Украины и Грузии в Альянсе не включен в повестку дня предстоящего саммита в Брюсселе.

Также сообщалось, что Пентагон объявил о новом пакете помощи Киеву в размере 150 млн долларов, передает RT.

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украина нато ракеты
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