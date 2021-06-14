Пожар охватил 600 «квадратов» в частном секторе Екатеринбурга

Екатеринбург, 14 июня. Три частных жилых дома и и надворные постройки загорелись на улице Полежаевой в микрорайоне Заречном. Густой дым от пожара виден почти во всем городе.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил территорию площадью 600 кв. м. Быстрому распространению пламени способствовала жаркая и ветреная погода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. По словам очевидцев, из района пожара доносятся громкие хлопки – возможно, взрываются газовые баллоны или шифер.

Информация о пострадавших пока не поступала. На ликвидации возгорания работают 47 человек и 13 единиц спецтехники. Спасатели пытаются не допустить дальнейшее распространение пламени.

Точную причину возгорания и нанесенный материальный ущерб установят специалисты.

Сотрудники МЧС РФ локализовали пожар в частном доме в деревне Саларьево. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. Всего в доме проживало около 80 человек.