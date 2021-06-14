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Возобновлена прокачка Белоруссией нефти из РФ в Польшу

Экономика
Возобновлена прокачка Белоруссией нефти из РФ в Польшу
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 14 июня. После планового ремонта трубопровод «Дружба» снова прокачивает нефть из РФ в Польшу, сообщили в управляющей компании.

Ремонтные работы были нацелены на повышение надежности магистрального нефтепровода на участке ЛПДС «Мозырь» — государственная граница с Польшей. На данный момент магистральный нефтепровод Мозырь — Брест продолжает деятельность в штатном режиме.

В период с 8-го по 13 июня был заменен участок трубопровода длиной 250 метров. Были проведены ремонт и обслуживание задвижек на нефтеперекачивающих станциях и линейной части МГ. Работы велись на фоне плановой остановки перекачки сырья. По данным польского трубопроводного оператора PERN, приостановка прокачки ресурса соответствует ежемесячному графику. Соответствующий документ был предоставлен «Транснефти» и клиентам в Польше и Германии.

Стоимость барреля нефти североморского сорта Brent в ходе торгов в понедельник подорожала до 73,01 доллара. По итогам торгов в конце прошлой недели цена ресурса выросла до 72,69 доллара за баррель.

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Все новости / Экономика / Возобновлена прокачка Белоруссией нефти из РФ в Польшу
нефть белоруссия гомельтранснефть дружба
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